В среду на десяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на
С 9:00 до 17:00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
- улица Панферовский перулок;
- улица Касимовское шоссе, дом №32 корпус 5, дом №49, дом №25 корпус 3;
- улица Попова;
- улица Совхозная;
- улица 1-ый Совхозный переулок;
- улица 8 Марта;
- улица Радиозаводская;
- улица Лермонтова,
- улица Электрозаводская, дома с №2 по №32;
- улица Гражданская.
А также будет снижена подача холодной воды по адресам:
- улица Касимовское шоссе, микрорайон Кальное;
- улица Грибоедова;
- улица Новая;
- улица Есенина, дома с №2 по №34.