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12:14, 5 сентября 2017 382
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В среду на десяти рязанских улицах отключат холодную воду

В среду на десяти рязанских улицах отключат холодную воду

В среду на десяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте администрации.

С 9:00 до 17:00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

  • улица Панферовский перулок;
  • улица Касимовское шоссе, дом №32 корпус 5, дом №49, дом №25 корпус 3;
  • улица Попова;
  • улица Совхозная;
  • улица 1-ый Совхозный переулок;
  • улица 8 Марта;
  • улица Радиозаводская;
  • улица Лермонтова,
  • улица Электрозаводская, дома с №2 по №32;
  • улица Гражданская.

А также будет снижена подача холодной воды по адресам:

  • улица Касимовское шоссе, микрорайон Кальное;
  • улица Грибоедова;
  • улица Новая;
  • улица Есенина, дома с №2 по №34.

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