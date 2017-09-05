В Шиловском районе на месте кладбища построят развлекательный комплекс. Видео

В селе Срезнево Шиловском районе на месте кладбища построят гостиничный комплекс с пляжем и бухтой. Об этом в сообщил в сюжете «
Местные жители начали протестовать против строительства. Согласно проекту застройщика, на месте будущего развлекательного центра должен появиться КПП, который будет располагаться в нескольких метрах от жилых домов.
«Село Срезнево имеет богатое прошлое, во времена СССР его признали памятником истории и культуры. И решение о строительстве заведения в этом месте — кощунство», — прокомментировал местный житель.
По словам рязанцев, узнали они об этом случайно, хотя администрации района было известно о строительстве уже год назад.
Также есть и сторонники данного проекта. Местные жители надеются, что с появлением развлекательного центра в селе появится «цивилизация». Судьбу места решат на публичных слушаниях в конце сентября.