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18:28, 5 сентября 2017 187
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В Шиловском районе на месте кладбища построят развлекательный комплекс. Видео

В Шиловском районе на месте кладбища построят развлекательный комплекс. Видео

В селе Срезнево Шиловском районе на месте кладбища построят гостиничный комплекс с пляжем и бухтой. Об этом в сообщил в сюжете «Девятый телеканал».

Местные жители начали протестовать против строительства. Согласно проекту застройщика, на месте будущего развлекательного центра должен появиться КПП, который будет располагаться в нескольких метрах от жилых домов.

«Село Срезнево имеет богатое прошлое, во времена СССР его признали памятником истории и культуры. И решение о строительстве заведения в этом месте — кощунство», — прокомментировал местный житель.

По словам рязанцев, узнали они об этом случайно, хотя администрации района было известно о строительстве уже год назад.

Также есть и сторонники данного проекта. Местные жители надеются, что с появлением развлекательного центра в селе появится «цивилизация». Судьбу места решат на публичных слушаниях в конце сентября.


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