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21:42, 5 сентября 2017 67
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В Рязанской области начался дополнительный период проведения ГИА

В Рязанской области начался дополнительный период проведения ГИА

В Рязанской области начался дополнительный период проведения ГИА. Экзамены сейчас сдают те, кто до этого не смог прийти на них по уважительной причине или получил неудовлетворительные оценки более чем по двум предметам. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В области дополнительный период сдачи ГИА будет проходить по 12 предметам. Во вторник, 5 сентября, школьники сдали русский язык. Экзамены по математике пройдут 8 сентября, по физике, истории, биологии, литературе — 11 сентября, о химии, географии, обществознанию, информатике и ИКТ — 13 сентября, по иностранным языкам — 15 сентября.

Для тех, кто по уважительным причинам (подтвержденным документально) не сможет присутствовать на экзаменах в основные дни, есть резервные: 18 сентября — по русскому языку, 19 сентября — по физике, истории, биологии, географии, 20 сентября — по математике, 21 сентября — по химии, литературе, обществознанию, информатике и ИКТ, 22 сентября — по иностранным языкам.


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11 часов назад
«Топонимический Чернобыль». Кто придумывает названия рязанским улицам?

«Топонимический Чернобыль». Кто придумывает названия рязанским улицам?

Историк и общественный деятель Николай Булычев о новых улицах на карте Рязани, увековеченных террористах и путанице с микрорайонами.

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