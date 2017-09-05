В Рязани за четыре месяца стерилизовали 228 бездомных животных

В Рязани за четыре месяца стерилизовали 228 бездомных кошек и собак. Эти процедуры бесплатно провели в рамках программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск»,
Животных
«Мы выражаем огромную благодарность за сотрудничество всем частным ветеринарным клиникам Рязани, и надеемся, что наша совместная работа по гуманному регулированию численности бездомных животных в городе будет продолжена, а со временем к нам присоединятся и другие неравнодушные ветеринары», — отметила Марина Селезнева, руководитель «Городской службы по контролю за безнадзорными животными».
Вопросы по участию в акции кураторы бездомных животные и руководство ветклиник могут задать по телефону