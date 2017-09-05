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14:15, 5 сентября 2017 444
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В Рязани за четыре месяца стерилизовали 228 бездомных животных

В Рязани за четыре месяца стерилизовали 228 бездомных животных

В Рязани за четыре месяца стерилизовали 228 бездомных кошек и собак. Эти процедуры бесплатно провели в рамках программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск», сообщил сайт администрации города.

Животных стерилизовали клиники «Вита», «ДокторВет», «Айболит», «АВВА», «4 лапы+", «Чеширский кот», «9 Жизней», «Снежный барс».

«Мы выражаем огромную благодарность за сотрудничество всем частным ветеринарным клиникам Рязани, и надеемся, что наша совместная работа по гуманному регулированию численности бездомных животных в городе будет продолжена, а со временем к нам присоединятся и другие неравнодушные ветеринары», — отметила Марина Селезнева, руководитель «Городской службы по контролю за безнадзорными животными».

Вопросы по участию в акции кураторы бездомных животные и руководство ветклиник могут задать по телефону +7 (960) 577-67-77 или в группе.


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