В Рязани устроили праздник под дождем по случаю укладки асфальта в переулке. Фоторепортаж

Во вторник, 5 сентября, по случаю укладки асфальта во 2-м Дачном переулке Приокского устроили праздник. На него, несмотря на дождь, пришли жители прилегающего микрорайона.
Перед зрителями выступили городские творческие коллективы. Из-за непогоды часть программы пришлось свернуть, а вот мастер-классу по карвингу она не помешала. Дети и взрослые увлеченно вырезали узоры на овощах и фруктах.
На праздник пришли почетные гости — депутаты областной думы. Александр Ачалов поблагодарил рязанцев за неравнодушие и активное участие в развитии поселка. Михаил Агапкин пообещал, что со временем в порядок приведут все дворы.
Инициатором проекта выступил комитет ТОС «Приокский-3». Он действует четыре года и занимается общественными вопросами — от сбора денег для погорельцев до установки турников. В этом году, к примеру, занялись озеленением, разбив альпийскую горку. К развитию движения территориального общественного самоуправления призывает глава региона Николай Любимов, считающий, что ТОСы — одна из наиболее эффективных площадок для взаимодействия общества и власти.
«У нас не было площадки детской, не было дорог, — заявила председатель комитета Надежда Батрак — А сейчас — лед тронулся. Видите, какая у нас дорога. Очень приятно, что теперь можно спокойно собраться, провести праздник — и проведем еще не один».
Инициаторы надеются, что их пример даст старт работам по ремонту дорог и обустройству общественных площадок в частном секторе Рязани.