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14:53, 5 сентября 2017 592
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В Рязань приехала делегация города-партнера из Китая

В Рязань приехала делегация города-партнера из Китая

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 5 сентября, Рязань приехала делегация города-партнера Сюйчжоу во главе с первым заместителем Муниципального Народного Правительства Ван Аньшунем. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Олег Булеков обсудил с делегацией перспективы развития партнерских отношений городов.

Во время встречи также подняли вопрос о формате участия представителей Рязани в ежегодном международном торгово-экономическом форуме, который состоится в Китае в октябре этого года.

Соглашение о партнерстве между городами было заключено в 1998 году, в 2007 году — подписан Протокол намерений о торгово-экономическом, культурном и социальном сотрудничестве между администрацией Рязани и мэрией Сюйчжоу.


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