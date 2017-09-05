В Рязань приехала делегация города-партнера из Китая

Во вторник, 5 сентября, Рязань приехала делегация города-партнера Сюйчжоу во главе с первым заместителем Муниципального Народного Правительства Ван Аньшунем. Об этом сообщается на
Олег Булеков обсудил с делегацией перспективы развития партнерских отношений городов.
Во время встречи также подняли вопрос о формате участия представителей Рязани в ежегодном международном торгово-экономическом форуме, который состоится в Китае в октябре этого года.
Соглашение о партнерстве между городами было заключено в 1998 году, в 2007 году — подписан Протокол намерений о торгово-экономическом, культурном и социальном сотрудничестве между администрацией Рязани и мэрией Сюйчжоу.