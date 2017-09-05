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20:23, 5 сентября 2017 407
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В Пронском районе представили туристический маршрут для трудовых коллективов

В Пронском районе представили туристический маршрут для трудовых коллективов

Во вторник, 5 сентября, в Пронском районе представили туристический маршрут для трудовых коллективов «Село городу — город селу». Его презентацию организовали во время встречи Николая Любимова с работниками Рязанской ГРЭС, сообщил сайт регионального правительства.

Маршрут охватит крупные предприятия района: Рязанскую ГРЭС, «ЭКО-Золопродукт Рязань», «Новомичуринский хлебозавод», АО «Октябрьское».

«За время посещения предприятий трудовые коллективы смогут ознакомиться с производством выпускаемой продукции, новыми технологическими процессами в отраслях», — говорится в сообщении.

По словам врио рязанского губернатора, этот проект — пример для районов с развитой промышленностью и сельским хозяйством.

«Этот социальный проект позволит укрепить взаимосвязь между городской и сельской территориями, повысить статус сельского жителя, престиж сельского труда, — отметил Любимов. — Это важно чтобы жители гордились своей малой Родиной, уважали труд своих земляков».


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