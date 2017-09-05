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19:39, 5 сентября 2017 436
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В больнице №11 открыли новый флюорографический кабинет. Фото

В больнице №11 открыли новый флюорографический кабинет. Фото

Во вторник, 5 сентября, в больнице №11 открыли новый флюорографический кабинет. Об этом сообщил сайт администрации города.

Кабинет оснастили современным малодозовым сканирующим флюорографом «ПРОСКАН 2000». Он позволяет за час обследовать 60 человек.

Одним из первых «сделал флюорографию» в новом кабинете председатель Рязанской гордумы Владислав Фролов. Он поблагодарил региональный минздрав за то, что тот выделил деньги на дорогой аппарат.

На базе больницы также открыли Школу здоровья. Горожанам рассказали об основах здорового образа жизни, способах избежать сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний.


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