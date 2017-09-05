Рязанская область решила увеличить налог для трудовых мигрантов

Рязанская область планирует с 2018 года увеличить налог для мигрантов, работающих по патентам. Региональное правительство разместило соответствующий законопроект на своем
Документ предполагает использование повышающего коэффициента 2 к НДФЛ. На это число и на устанавливаемый государством дефлятор умножается, согласно Налоговому кодексу, фиксированный платеж владельцев патентов. Последний составляет 1 200 рублей в месяц.
В настоящее время в регионе действует коэффициент 1,94, в прошлом году он равнялся 1,8.
Закон должна принять областная дума.