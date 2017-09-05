Рязанская филармония организует «экологическую ночь». Традиционную «Ночь в филармонии» посвятят Году экологии,
Для гостей организуют 12 интерактивных площадок. Так, они смогут послушать «Биосферную фугу» и «Орнитологический ноктюрн», составить «Природное либретто», перелистать «Краснокнижную партитуру». За участие в викторинах и конкурсах рязанцы и туристы получат зеленые лист-бонусы и шанс побороться за Гран-при.
Во время акции выступят более 165 артистов, которые представят свыше 15 концертных программ. Горожане услышат «Природные напевы» Рязанского хора, оценят «Экологически чистое мастерство» квартета русских народных инструментов «Парафраз». Ансамбль «Солисты Рязани» устроит «Карнавал животных». Также в честь 125-летию со дня рождения Константина Паустовского организуют музыкальный лекторий.
Вечер завершит гала-концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра «Как прекрасен этот мир!».
Гостей просят прийти в филармонию в одежду синих или зеленых оттенков.
Начало в 19:00. «Ночь в филармонии» завершится в 23:00.