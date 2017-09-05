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15:27, 5 сентября 2017 273
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Рязанская фабрика мягкой мебели Home Collection представила диваны в «Школе Ремонта» и «Фазенде»

Рязанская фабрика мягкой мебели Home Collection представила диваны в «Школе Ремонта» и «Фазенде»

Рязанская фабрика мягкой мебели Home Collection, входящая в состав холдинга «Инвест» представила диваны в «Школе Ремонта» и «Фазенде». Мебель фабрики украсила дизайнерские интерьеры в телепроектах на Первом канале и ТНТ.

«Не обязательно вливать миллионы в предстоящий ремонт, чтобы получить шикарную, неповторимую атмосферу, а достаточно грамотно и с энтузиазмом подойти к решению задачи. Поэтому наша фабрика с удовольствием приняли участие в съемках программ «Школа ремонта» и «Фазенда», — отметила ведущий бренд-менеджер Home collection Василиса Карпухина.

При этом редакторы телеканала ТНТ сами нашли рязанского производителя и предложили сотрудничество. Всего фабрика мебели вместе со «Школой ремонта» выпустила пять совместных проектов, в которых участвовали диваны коллекций «Оксфорд», «Камелот», «Ричард», «Жаклин» и «Техас».

Передаче «Фазенда» фабрика предоставила диваны «Ричард» и «Тоскана» для создания двух дизайнерских гостиных.

«Это были очень нестандартные и кардинально разные решения. Вместе с продюсерами проектов мы подбирали комплектацию, обивку и цвет диванов, чтобы они удачно вписалась в композицию. Для нас участие в телевизионных программах — не только возможность показать себя в новом свете, но и поучаствовать в создании необычных дизайнерских работ», — отметила Василиса Карпухина.

На этом сотрудничество фабрика «Home Collection» с федеральными каналами не заканчивается, партнеры ведут переговоры для создания новых интерьеров в телепроектах.


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