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21:17, 5 сентября 2017 118
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Рязанцы смогут в кинотеатре посмотреть фильмы Балабанова

Рязанцы смогут в кинотеатре посмотреть фильмы Балабанова

Рязанцы смогут посмотреть фильмы режиссера Алексея Балабанова в кинотеатре «Формула Кино». С 6 по 10 сентября покажут шесть лент знаменитого режиссера: «Я тоже хочу», «Брат», «Брат -2», «Война», «Жмурки», «Мне не больно». Об этом говорится на сайте сети кинотеатров.

Помимо Рязани, ретроспективу фильмов организуют в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Новокузнецке и Сыктывкаре.

В среду, 6 сентября, зрители увидят последнюю картину Балабанова — «Я тоже хочу». Показ приурочат к пятой годовщине со дня мировой премьеры, прошедшей в рамках программы «Горизонты» 69-го Венецианского фестиваля.


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