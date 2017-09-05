Рязанцы смогут в кинотеатре посмотреть фильмы Балабанова

Рязанцы смогут посмотреть фильмы режиссера Алексея Балабанова в кинотеатре «Формула Кино». С 6 по 10 сентября покажут шесть лент знаменитого режиссера: «Я тоже хочу», «Брат», «Брат -2», «Война», «Жмурки», «Мне не больно». Об этом
Помимо Рязани, ретроспективу фильмов организуют в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Новокузнецке и Сыктывкаре.
В среду, 6 сентября, зрители увидят последнюю картину Балабанова — «Я тоже хочу». Показ приурочат к пятой годовщине со дня мировой премьеры, прошедшей в рамках программы «Горизонты» 69-го Венецианского фестиваля.