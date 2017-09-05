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11:44, 5 сентября 2017 544
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Рязанцы помогли полицейским задержать напавшего на подростка грабителя

Рязанцы помогли полицейским задержать напавшего на подростка грабителя

Рязанские полицейские при помощи горожан смогли задержать по «горячим следам» нетрезвого злоумышленника, подозреваемого в ограблении подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 4 сентября, около 9 вечера в районе улицы Добролюбова. На 14-летнего подростка, который катался на велосипеде, напал грабитель и пригрозил физической расправой. Он отобрал велосипед, сел на него и скрылся. Подросток рассказал о происшествии двум незнакомым мужчинам, которые неподалеку в гараже чинили автомобиль.

Рязанцы отправились за грабителем на личном автомобиле. Вскоре его остановили и сообщили об этом в полицию. Сотрудники задержали подозреваемого, позже установили, что он причастен к краже велосипеда.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

Рязанцев, оказавших помощь в задержании, поблагодарили полицейские.


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