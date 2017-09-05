Рязань включила в новый экскурсионный маршрут встречу с мэром. Презентация маршрута «У истоков власти» прошла в рамках проекта «Узнаем город вместе». Первую экскурсию по нему провели во вторник, 5 сентября.

Маршрут представила гендиректор туристической компании «МК-Тревел» Мария Кокорина. Она назвала его «интересным» и «необычным».

По ее словам, Рязань стала первым регионом в ЦФО, где открылась «эксклюзивная» экскурсия с обучающими элементами, интерактивами и встречей с мэром города.

Депутат облдумы Игорь Мурог отметил, что с созданием подобных экскурсий привлекательность региона растет с каждым днем.

«Мы должны знать свою историю. Здесь много молодежи и это хорошо. Маршрут правильный и привлекательный. Мы на правильном пути, мы помним историю и двигаемся вперед», — отметил он.

Часть экскурсии провел рязанский историк Валентин Горбачев в образе стрельца. Маршрут экскурсии стартует около Соборного парка перед кремлем, затем следует по набережной реки Трубеж и включает посещение экспозиции музея Дворца Олега.

После туристы возвращаются на площадь Соборную к памятнику Олегу Рязанскому и направляются к зданию бывшего Благородного собрания (сейчас здание облдумы), где посещают Музей Земства и Гербовый зал.

Затем от памятника Евпатия Коловрата экскурсия следует по улице Ленина, мимо здания областного правительства и заканчивается встречей с мэром в большом зале горадминистрации.

Там Олег Булеков ответит на вопросы и расскажет о современной структуре власти в Рязани.

Первый маршрут опробовали студенты рязанских вузов.

Как рассказали организаторы, будущие экскурсии будут проводится группами. Чтобы зарегистрироваться, нужно позвонить в туристическую компанию «МК-Тревел» по телефону: 206-203.