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17:06, 5 сентября 2017 70
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«Ростелеком» поддержал форум «ПроеКТОриЯ» в Рязани

«Ростелеком» поддержал форум «ПроеКТОриЯ» в Рязани

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». Благодаря оператору школьники из 230 рязанских школ смогли наблюдать ход форума в режиме реального времени, сообщили в пресс-релизе организации.

«Ростелеком» реализовал техническую возможность для участия в открытом уроке в 16 тыс. школ по всей стране. Для организации онлайн-трансляции мероприятия «Ростелеком» предоставил 2 магистральных канала по 10 Гбит/с и 25 VPN каналов пропускной способностью 10Мбит/с, предоставил оборудование и обеспечил проведение видеоконференции с 24 регионами РФ.

В этом году Форум собрал более 500 старшеклассников со всей России. Все они — победители олимпиад, авторы изобретений и люди, увлеченные научно-техническим творчеством. В рамках Форума президент Владимир Путин провел открытый урок. На уроке старшеклассники из разных городов РФ представляли проекты о профессиях, которыми бы они хотели овладеть.

Ученик 11 профильного технологического класса рязанской школы №3 Дмитрий Денисов на открытом уроке рассказал о своем проекте по исследованию дальнего космоса. Школьник предложил создать ядерный космический двигатель. За данный проект старшеклассник получил поощрительную награду — экскурсию на профильное предприятие — Рязанский филиал АО «Ракетно-космический центр «Прогресс».

В течение всего Форума 17 интернет-каналов «Ростелекома» были выделены для проведения Web-конференций, обеспечив живое общение старшеклассников с известными учеными, педагогами ведущих вузов страны и ТОП-менеджерами крупных компаний.


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«Топонимический Чернобыль». Кто придумывает названия рязанским улицам?

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