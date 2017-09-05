Пятеро студентов спасли из огня 82-летнюю рязанку

Пятеро студентов спасли из огня 82-летнюю жительницу Кадома. Об этом сообщило издательство «
Деревянный дом на улице Гагарина загорелся в понедельник, 4 сентября, около 22:00. Оказавшиеся рядом студенты Кадомского технологического техникума узнали от прохожих, что в доме живет пенсионерка. Они разбили окна и забрались в дом, откуда вынесли пожилую женщину и ее документы. Пенсионерка
Прибывшие на место пожарные не дали огню перекинуться на соседние дома.
Известны имена спасших пенсионерку студентов: это Михаил Спирин, Максим Янцев, Александр Мишин, Сергей Червяков, Сергей Кондрашкин.