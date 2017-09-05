Одну из полос улицы Новой перекроют на три дня

С 8 утра среду, 6 сентября, до полуночи субботы, 9 сентября, в Рязани перекроют полосу движения в районе пересечения с улицей Попова в сторону города. Об этом
Причина этого — ремонт теплотрассы у дома №22/51 по улице Попова.
Изменится движение общественного транспорта. Так, со стороны Дашково-Песочни на участке между остановками «Кальное» и «Дом художника» троллейбусы №2 будут ехать по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной. Троллейбусы №15 при движении со стороны Дашково-Песочни на участке между остановками «Кальное» и «Радиоуниверситет» — по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту и улице Дзержинского.