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10:42, 5 сентября 2017 495
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На трассе М-5 пьяный водитель на грейдере попал в аварию с грузовиком. Фото

На трассе М-5 пьяный водитель на грейдере попал в аварию с грузовиком. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

На трассе М-5 столкнулись грузовик и грейдер. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 4 сентября, в 13:45 на 236 километре М-5 «Урал». 33-летний рязанец за рулем «ГАЗ», двигаясь со стороны Челябинска в направлении Москвы, предположительно, заснул за рулем. В результате столкнулись его автомобиль и двигавшийся в попутном направлении автогрейдер под управлением нетрезвого 52-летнего водителя.

В результате ДТП, водитель «ГАЗа» с полученными травмами был госпитализирован в больницу. Водителю автогрейдера грозит лишение «прав» за езду в нетрезвом виде.


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