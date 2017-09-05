На трассе М-5 пьяный водитель на грейдере попал в аварию с грузовиком. Фото

На трассе М-5 столкнулись грузовик и грейдер. Об этом сообщила
Авария произошла в понедельник, 4 сентября, в 13:45 на 236 километре М-5 «Урал». 33-летний рязанец за рулем «ГАЗ», двигаясь со стороны Челябинска в направлении Москвы, предположительно, заснул за рулем. В результате столкнулись его автомобиль и двигавшийся в попутном направлении автогрейдер под управлением нетрезвого 52-летнего водителя.
В результате ДТП, водитель «ГАЗа» с полученными травмами был госпитализирован в больницу. Водителю автогрейдера грозит лишение «прав» за езду в нетрезвом виде.