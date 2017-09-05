Комиссия подтвердила готовность рязанских электросетей филиала «Рязаньэнерго» к прохождению зимы

Производственное отделение (ПО) «Рязанские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» готово к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 гг. К такому заключению пришла специальная комиссия в составе руководителей технических служб предприятия и главного инспектора РУТН Волги филиала ПАО «Россети» — Центра технического надзора.
В течение недели проверяющие оценивали степень готовности сотрудников к проведению аварийно-восстановительных работ, соблюдение требований пожарной и производственной безопасности на энергообъектах, а также полноту и качество выполнения программы по ремонту оборудования.
Своевременное выполнение ремонтных мероприятий способствует повышению надежности электроснабжения потребителей и эффективности работы сетевого комплекса, снижению технологических потерь электроэнергии и является залогом успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.
Так, за 8 месяцев специалисты ПО завершили капитальный ремонт оборудования десяти подстанций 35-110 кВ, отремонтировали 143 трансформаторных подстанции 6-10/0,4кВ, 39 трансформатора и более 495,84 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения, заменив при этом 693 опоры, 2 571 изолятор и более 56 км провода. Для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода на площади 109,51 га проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности и расширение просек вдоль трасс линий электропередачи.
Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей в населенных пунктах Желчино, Мелекшино, Подвязье, Большое Коровино, Орловский, Голдино, а также одного из крупнейших отечественных производителей мягких кровельных материалов и оборудования для их изготовления «Оргкровля», Рязанского картонно-рубероидного завода, компании по производству резинотехнических изделий «Резинотехника и шиноремонт», ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», предприятия по выпуску железобетонных изделий «Бетон».
Напомним, в зону ответственности ПО «Рязанские электрические сети» входят шесть районов распределительных электрических сетей: Рязанский, Михайловский, Пронский, Рыбновский, Старожиловский, Захаровский.
С 4 сентября комиссия приступила к работе в Сасовских электросетях. После проверок всех четырех производственных отделений специальная комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оценит готовность Рязаньэнерго к предстоящей зиме в целом.