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11:59, 5 сентября 2017 605
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13 рязанских домов остались без управляющей компании

13 рязанских домов остались без управляющей компании

Жителей 13 рязанских домов призвали как можно быстрее выбрать новую управляющую компанию. Уведомление конкурсного управляющего ООО «Городская роща» опубликовано в «Рязанских ведомостях» во вторник, 5 сентября.

Согласно ему, организация полностью прекратила обслуживание жилых домов, включая устранение аварий, 1 сентября.

Арбитражный суд области признал «Городскую рощу» банкротом в ноябре 2016 года по ее собственному заявлению. Компания была создана для обслуживания общежитий, придя на смену фактически обанкротившейся «Класс-Р». На момент своего банкротства «Городская роща» обслуживала около 50 домов, их постепенно передавали другим организациям.

Без управления остались следующие здания:

  • улица Высоковольтная, дом №23;
  • улица Высоковольтная, дом №23 корпус 1;
  • улица Гражданская, дом №11;
  • улица Чернышевского, дом №6-а;
  • улица Гоголя, дом №3;
  • улица Крупской, дом №21 корпус 1;
  • улица Октябрьская, дом №50;
  • улица Соколовская, дом №3 корпус 2;
  • улица Строителей, дом №17 корпус 1;
  • улица Электрозаводская, дом №51;
  • улица Энгельса, дом №45;
  • 3-й переулок МОГЭС, дом №3;
  • 3-й Мопровский переулок, дом №2.

Выбрать новую компанию собственникам квартир нужно на общем собрании.


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