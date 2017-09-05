13 рязанских домов остались без управляющей компании

Жителей 13 рязанских домов призвали как можно быстрее выбрать новую управляющую компанию. Уведомление конкурсного управляющего ООО «Городская роща» опубликовано в «Рязанских ведомостях» во вторник, 5 сентября.
Согласно ему, организация полностью прекратила обслуживание жилых домов, включая устранение аварий, 1 сентября.
Арбитражный суд области признал «Городскую рощу» банкротом в ноябре 2016 года по ее собственному заявлению. Компания была создана для обслуживания общежитий, придя на смену фактически обанкротившейся «Класс-Р». На момент своего банкротства «Городская роща» обслуживала около 50 домов, их постепенно передавали другим организациям.
Без управления остались следующие здания:
- улица Высоковольтная, дом №23;
- улица Высоковольтная, дом №23 корпус 1;
- улица Гражданская, дом №11;
- улица Чернышевского, дом №6-а;
- улица Гоголя, дом №3;
- улица Крупской, дом №21 корпус 1;
- улица Октябрьская, дом №50;
- улица Соколовская, дом №3 корпус 2;
- улица Строителей, дом №17 корпус 1;
- улица Электрозаводская, дом №51;
- улица Энгельса, дом №45;
- 3-й переулок МОГЭС, дом №3;
- 3-й Мопровский переулок, дом №2.
Выбрать новую компанию собственникам квартир нужно на общем собрании.