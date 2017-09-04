ЖК «Фамилия» от группы компаний «ЕДИНСТВО» стал номинантом всероссийской строительной премии

Жилой комплекс «Фамилия» от рязанской строительной компании «
Бороться за звание лучшего жилой комплекс будет в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс».
В этом году в премии участвуют объекты недвижимости из разных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени и др. На суд жюри свои объекты представят ведущие строительные компании страны такие как «Пик», «Баркли», «Лидер Инвест»
Выбирать победителей в каждой из номинаций будет жюри, состоящее из представителей власти, строительной сферы, профильных изданий и интернет-ресурсов. Чтобы определить финалистов в каждой номинации, будет проводиться онлайн голосование, в ходе которого члены жюри оценивают объекты на основании их анкетных данных. Формируется шорт-лист из пяти (или трех) объектов, набравших максимальные баллы. Эти объекты получают статус «Финалист Премии» и переходят на заключительный этап голосования.
Строительство жилого комплекса «Фамилия» началось в прошлом году
Напомним, что строительство жилого комплекса «Фамилия» началось в прошлом году. Сейчас строители заявляют о досрочном завершении работ в 2018 году.
Справка
«Фамилия» — это жилой комплекс комфорт-класса на Чкалова, в котором есть: подземный паркинг, квартиры с высокими потолками, панорамное остекление лоджий, огороженная охраняемая территория и многое другое.
Застройщик ООО «Восток». Подрядчик ООО «СтройАльянс». Разрешение на строительство №62-29-13-2016 от «29» февраля 2016 года. Проектная декларация опубликована на сайте www. vostok2-edinstvo62.ru. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 18