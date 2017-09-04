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10:01, 4 сентября 2017 517

ЖК «Фамилия» от группы компаний «ЕДИНСТВО» стал номинантом всероссийской строительной премии

ЖК «Фамилия» от группы компаний «ЕДИНСТВО» стал номинантом всероссийской строительной премии

Жилой комплекс «Фамилия» от рязанской строительной компании «ЕДИНСТВО» стал номинантом девятой ежегодной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.

Бороться за звание лучшего жилой комплекс будет в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс».

В этом году в премии участвуют объекты недвижимости из разных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени и др. На суд жюри свои объекты представят ведущие строительные компании страны такие как «Пик», «Баркли», «Лидер Инвест» и т. д.

Выбирать победителей в каждой из номинаций будет жюри, состоящее из представителей власти, строительной сферы, профильных изданий и интернет-ресурсов. Чтобы определить финалистов в каждой номинации, будет проводиться онлайн голосование, в ходе которого члены жюри оценивают объекты на основании их анкетных данных. Формируется шорт-лист из пяти (или трех) объектов, набравших максимальные баллы. Эти объекты получают статус «Финалист Премии» и переходят на заключительный этап голосования.

Строительство жилого комплекса «Фамилия» началось в прошлом году

Напомним, что строительство жилого комплекса «Фамилия» началось в прошлом году. Сейчас строители заявляют о досрочном завершении работ в 2018 году.

Справка

«Фамилия» — это жилой комплекс комфорт-класса на Чкалова, в котором есть: подземный паркинг, квартиры с высокими потолками, панорамное остекление лоджий, огороженная охраняемая территория и многое другое.

Застройщик ООО «Восток». Подрядчик ООО «СтройАльянс». Разрешение на строительство №62-29-13-2016 от «29» февраля 2016 года. Проектная декларация опубликована на сайте www. vostok2-edinstvo62.ru. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 18


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