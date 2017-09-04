«Зеленый сад» подарил автомобиль покупателю парковочного места. Фото

Группа компаний « Зеленый сад » подарила клиенту автомобиль Kia Rio. В пятницу, 1 сентября, строительная компания подвела итоги акции, в которой участвовали покупатели паковочных мест и боксов в паркингах жилых комплексов «Славянский», «Славянский-2» и в гаражном комплексе «Автохолл». Шанс выиграть автомобиль был у тех, кто с 20 июня до конца лета оформил договор и внес предоплату за парковочное место или гаражный бокс.

На машину претендовали 17 человек. Зачитывая имена участников, ведущий по одному опустил купоны в лототрон. За тем, чтобы все происходило честно, наблюдало независимое жюри в составе директора газеты «Комсомольская правда — Рязань» Николая Мальцева, коммерческого директора агентства «7 новостей» Юлии Кирьяновой, юрисконсульта ГТРК «Ока» Екатерины Кожаевой и ведущего корреспондента Рязанского городского сайта RZN.info Антона Насонова.

Чтобы достать из лототрона купон, ведущий пригласил ребенка из тех, кто присутствовал на розыгрыше

Чтобы достать из лототрона купон, ведущий пригласил ребенка из тех, кто присутствовал на розыгрыше. Он и вытащил купон, который стал счастливым. Победителем стал Виктор Кленов — покупатель гаража в ЖК «Славянский-2». На розыгрыш пришла его жена Юлия, она и получила заветные ключи от машины. По ее словам, семья приобрела бокс, не зная об акции, около трех недель назад — для «Приоры», которой пользуются оба супруга. Теперь, предположила девушка, «Приора» достанется мужу, а на новой Kia Rio будет ездить она.

«Квартиру мы купили позапрошлой зимой. „ Зеленый сад “ выбрали по отзывам тех, кто уже покупал жилье в этой компании. Позже, немного подкопив, решили приобрести и место в паркинге: в наше время это действительно очень нужно, к тому же были скидки», — рассказала Юлия журналистам.

«Наша компания взяла за правило строить дома с подземными паркингами и гаражными комплексами, — подчеркнул замначальника отдела по работе с клиентами Владимир Кирсанов. — Это позволяет разгрузить улицы и дворы, сделать их более безопасными. Мы благодарны клиентам, которые пользуются такими нашими предложениями».

Кирсанов заверил, что розыгрыши с ценными призами для покупателей парковочных мест продолжатся.