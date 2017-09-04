Закон о тишине в Рязанской области примут осенью. Об этом председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин рассказал журналистам в понедельник, 4 сентября, после открытия осенней сессии.

«Было много жалоб на посторонние шумы от производственных работ и соседей. Мы детально рассмотрели этот вопрос и примем его в эту сессию», — поделился Фомин.

По его словам, в законе будут регламентированы работы, которые приводят к излишнему шуму и мешают рязанцам отдыхать.

Также Фомин поделился с журналистами планами на осеннюю сессию с «большой и насыщенной повесткой».

«Одно из основных направлений — работа над трехлетним бюджетом. Нам необходимо будет заложить те расходы, которые пойдут на исполнение майских указов президента, на поддержку муниципальных инициатив, тепло и водоснабжение населенных пунктов и развитие образовательных учреждений в Рязанской области», — подчеркнул председатель облдумы.

Кроме того депутаты займутся законопроектами в экономике и налоговой сфере. Так, на три года будет продлено действие «нулевых каникул» для начинающих предпринимателей и тех, кто работает по упрощенной системе.

Напомним, рязанцам планируют запретить нарушать тишину и покой с 22 до 8 и с 13 до 15 часов в любой день в квартирах и частных домах, дворах, а также образовательных, медицинских и некоторых других учреждениях. В список источников шума включили пение, ремонтные работы, собачий лай и еще ряд действий .

Жителей будут штрафовать на 500-3000 рублей, должностные лица — на 3-8 тысяч, юридические — на 5-15 тысяч. При повторном нарушении суммы вырастут соответственно: 1-5, 5-15, 10-20 тысяч.