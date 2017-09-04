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14:58, 4 сентября 2017 223
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За выходные рязанские автоинспекторы задержали 44 пьяных водителя

За выходные рязанские автоинспекторы задержали 44 пьяных водителя

За выходные рязанские автоинспекторы задержали 44 пьяных водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Четверо водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения. Им грозит уголовная ответственность.

Отмечается, что семь человек отказались от медосвидетельствования.


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Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

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