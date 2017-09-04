За выходные рязанские автоинспекторы задержали 44 пьяных водителя. Об этом
Четверо водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения. Им грозит уголовная ответственность.
Отмечается, что семь человек отказались от медосвидетельствования.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За выходные рязанские автоинспекторы задержали 44 пьяных водителя. Об этом
Четверо водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения. Им грозит уголовная ответственность.
Отмечается, что семь человек отказались от медосвидетельствования.
© RZN.info
|
← предыдущая новость«Дом.ru» подарил рязанцам антивирус и пакет каналов
|
cледующая новость →Сотрудники «Рязаньэнерго» рассказали школьникам об экономии электричества
Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.