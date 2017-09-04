За прошлую неделю рязанские огнеборцы ликвидировали 13 пожаров и спасли двоих человек

За прошлую неделю рязанские огнеборцы ликвидировали 13 пожаров. Огонь уничтожил 12 строений и одну единицу техники. Об этом сообщила
Кроме того, пожарные спасли двоих человек из огня. В воскресенье, 3 сентября, во время пожара в жилом доме на улице Школьная в Кораблине спасли мужчину.
Также при пожаре в жилом доме на улице Пионерская в Рыбном спасли мужчину. Его с ожогами госпитализировали в больницу.
На водоемах Рязанской области зарегистрировано два происшествия. Так, в понедельник, 22 августа, из реки Марьинка около населенного пункта Шумашь Рязанского района спасатели
За прошедшую неделю пожарные 17 раз выезжали на тушение травы.