«Я за детей переживаю». Андреев в суде заявил о «рекомендациях» силовиков оговорить Ковалева

Бывший зампред рязанского правительства Дмитрий Андреев, обвиняемый в коррупции, в суде заявил о давлении со стороны представителей различных силовых структур на протяжении следствия. Запись его выступления на заседании по продлению ареста 25 августа есть в распоряжении RZN.info.

Подсудимый рассказал, что ему «настоятельно рекомендовали опорочить честь и достоинство на тот момент действующего губернатора [Олега Ковалева] и подписать донос на него». Также, по словам Андреева, речь шла об одном из его коллег, имя которого он называть не стал, так как тот еще работает. «Это было неоднократно, — подчеркнул экс-чиновник. — Нужно было одно: чем дольше дело, тем ближе я к тому, чтобы сделать, что просят они. Я не буду делать то, что просят они. Это непорядочные люди, они нанесли сумасшедший урон Рязанской области».

Андреев заявил, что за его преследованием стоит человек, который пытался «завоевать власть в регионе»: «Я знаю эту фамилию, называть ее не буду. И не дай бог рязанцам, чтобы они услышали эту фамилию. Они ее и так периодически слышат».

По словам подсудимого, давление также оказывается на его семью. «Я сильный человек, меня сломать невозможно. Я за [своих четверых] детей переживаю. За ними постоянно „наружка“, на протяжении года. Шесть обысков — и ничего. Что вы изъяли? 20 бутылок напитков, телевизор, у ребенка последний планшет, у жены — незаконченную диссертацию в ноутбуке. Попросили отдать — никто не отдал, человек наукой занимается — никто не слышит», — сказал Андреев. При этой реплике в его голосе стояли слезы.

Бывший чиновник заметил, что «молчал два года», так как понял: следствию нужна не его позиция. Свое выступление на заседании он адресовал президенту Владимиру Путину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и генпрокурору Юрию Чайке. «Я понимаю и уверен, какое решение будет принято. Я выступаю именно с той целью, что я сказал, — я хочу, чтобы общество знало, я хочу, чтобы президент, который вчера [24 августа] был в Рязани , обратил внимание. Что не надо устраивать шоу, не надо кошмарить людей. Сколько примет уважаемый суд — столько я отсижу. Но я знаю одно: я много разных совершал поступков, но то, что мне инкриминируют, я не совершал», — сказал Андреев.

«Я считаю, что, как говорил наш президент, суд должен быть объективным и не превращаться в судилище и в шоу. Я за то, чтобы мои конституционные права были соблюдены», — заключил подсудимый. В начале речи он перечислил статьи Конституции, которые считает нарушенными в своем отношении (№№ 2, 3, 7, 21, 23, 29, 38, 45, 49).

Напомним, первого зампреда областного правительства (ранее — министра сельского хозяйства) Дмитрия Андреева арестовали 6 октября 2015 года по подозрению в крупном взяточничестве. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора одного из сельхозпредприятий, а учредитель другого оплатил его сыну покупку квартиры. Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, экс-чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза (ныне осужденного): якобы он просил подчиненного собрать деньги на кампанию «Единой России», но присвоил их себе.

Подсудимый 25 августа назвал обвинение «надуманным». «[В материалах следствия] нет ни одной даже запятой, которая говорила бы о непорядочности Андреева, — сказал он. — Да, я действительно, Ваша честь, покровительствовал, признаюсь — всей Рязанской области и каждому человеку, который ко мне приходил. И это моя задача была: стучаться, просить, ходить и уговаривать — не за себя, а за других людей. И мне это удавалось», — добавил он.

Андреев процитировал выдержки из нескольких посланий Путина федеральному собранию — «документов прямого действия» для всех чиновников (допрошенные в качестве свидетелей члены рязанского правительства подтверждали обязательность их исполнения). Он зачитал фразы, касающиеся открытости власти, ее диалога с бизнесом, снижения административных барьеров, импортозамещения в сельском хозяйстве.

Согласно оглашенным на заседаниях суда материалам, взятки Андреев получил за общее покровительство. Для первого хозяйства (принадлежащий региону «Рязанский свинокомплекс»), оно выразилось в снижении ставки выплаты дивидендов в бюджет, для второго (частное «Вакино-Агро») — в подготовке от имени региона письма в банк в поддержку кредитной заявки и телефонном звонке в налоговую, чтобы в ЕГРЮЛ исправили ошибочные данные о предприятии. Предполагаемые взяткодатели в суде говорили, что Андреев ничего взамен машины и квартиры им не обещал.