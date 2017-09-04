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10:57, 4 сентября 2017 538
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Выехавший «на встречку» водитель пытался дать взятку рязанскому автоинспектору

Выехавший «на встречку» водитель пытался дать взятку рязанскому автоинспектору

Выехавший «на встречку» водитель пытался дать взятку рязанскому автоинспектору. Мужчина нарушил правила движения на дороге Москва — Астрахань в Михайловском районе, сообщил сайт областной прокуратуры.

Чтобы избежать административной ответственности, нарушитель пытался дать инспектору 2 600 рублей. Сотрудник ГИБДД сообщил об этом руководству отдела полиции.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ. Его направили для рассмотрения в мировой суд.

Мужчине грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо до года исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет. Также его могут посадить в тюрьму на срок до одного года.


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