Выехавший «на встречку» водитель пытался дать взятку рязанскому автоинспектору. Мужчина нарушил правила движения на дороге Москва — Астрахань в Михайловском районе,
Чтобы избежать административной ответственности, нарушитель пытался дать инспектору 2 600 рублей. Сотрудник ГИБДД сообщил об этом руководству отдела полиции.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ. Его направили для рассмотрения в мировой суд.
Мужчине грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо до года исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет. Также его могут посадить в тюрьму на срок до одного года.