В Ухоловском районе выявили нарушения в порядке утилизации трупов животных

В Ухоловском районе прокуратура нашла нарушения в порядке утилизации трупов животных. Противоречащие законодательству документы приняли в Смолеевском, Калининском, Коноплинском сельских и Ухоловском городском поселениях. Об этом
Согласно Правилам благоустройства названных населенных пунктов, трупы животных можно утилизировать без ветеринара. Документы Минсельхозпродома обязывают владельцев извещать специалиста о гибели животного в срок не более суток. Приехавший на место ветеринар должен определить порядок утилизации или уничтожения биоотходов.
Прокуратура района вынесла три протеста. Муниципальные правовые акты с нарушениями приведены в соответствие с требованиями законодательства.