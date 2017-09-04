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11:21, 4 сентября 2017 209
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В Ухоловском районе выявили нарушения в порядке утилизации трупов животных

В Ухоловском районе выявили нарушения в порядке утилизации трупов животных

В Ухоловском районе прокуратура нашла нарушения в порядке утилизации трупов животных. Противоречащие законодательству документы приняли в Смолеевском, Калининском, Коноплинском сельских и Ухоловском городском поселениях. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Согласно Правилам благоустройства названных населенных пунктов, трупы животных можно утилизировать без ветеринара. Документы Минсельхозпродома обязывают владельцев извещать специалиста о гибели животного в срок не более суток. Приехавший на место ветеринар должен определить порядок утилизации или уничтожения биоотходов.

Прокуратура района вынесла три протеста. Муниципальные правовые акты с нарушениями приведены в соответствие с требованиями законодательства.


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