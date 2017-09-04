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17:34, 4 сентября 2017 619
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Пропавшего в июне рязанца убили из-за машины — следствие

Пропавшего в июне рязанца убили из-за машины — следствие

В Шиловском районе нашли тело пропавшего в июне мужчины. Об этом сообщил сайт СК РФ по региону.

В июне в полицию обратились родственники 38-летнего рязанца. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Правоохранители установили, что к исчезновению мужчины причастны ранее судимые 43-летний житель рабочего поселка Лесное Шиловского района и 38-летний рязанец.

По данным следствия, утром 8 июня в деревне Алехово мужчины вместе употребляли наркотики в салоне KIA Rio. Чтобы завладеть машиной, злоумышленники несколько раз ударили водителя ножом. Тело погибшего спрятали в багажник и вывезли на окраину рабочего поселка, где сбросили в овраг. Автомобиль злоумышленники разобрали и продали.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Суд заключил подозреваемых под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.


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