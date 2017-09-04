В Шиловском районе нашли тело пропавшего в июне мужчины. Об этом
В июне в полицию обратились родственники 38-летнего рязанца. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Правоохранители установили, что к исчезновению мужчины причастны ранее судимые 43-летний житель рабочего поселка Лесное Шиловского района и 38-летний рязанец.
По данным следствия, утром 8 июня в деревне Алехово мужчины вместе употребляли наркотики в салоне KIA Rio. Чтобы завладеть машиной, злоумышленники несколько раз ударили водителя ножом. Тело погибшего спрятали в багажник и вывезли на окраину рабочего поселка, где сбросили в овраг. Автомобиль злоумышленники разобрали и продали.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Суд заключил подозреваемых под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.