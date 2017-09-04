В Рязани отремонтировали еще два участка дорог

В Рязани отремонтировали два участка дорог по Старообрядческому проезду, Северному и Южному переулкам. Об этом
Всего дорожники отремонтировали 18 участков. Работы продолжаются на улицах Радищева, Полевой, Урицкого, Полонского, Юннатов, Вокзальной, Новоселковской, Куйбышевском шоссе, проезде Яблочкова, Мервинской и 7-м Мервинском проезде, а также на улице Братиславской от улицы Гагарина до улицы Островского. Сейчас также благоустраивают улицы Разина и Трудовую.
С 31 августа по 3 сентября на 2-м Дачном переулке заделали выбоины. Площадь ям превысила 500 квадратных метров.