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16:24, 4 сентября 2017 296
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В Рязани отремонтировали еще два участка дорог

В Рязани отремонтировали еще два участка дорог

Фото: Администрация Рязани

В Рязани отремонтировали два участка дорог по Старообрядческому проезду, Северному и Южному переулкам. Об этом сообщил сайт администрации города.

Всего дорожники отремонтировали 18 участков. Работы продолжаются на улицах Радищева, Полевой, Урицкого, Полонского, Юннатов, Вокзальной, Новоселковской, Куйбышевском шоссе, проезде Яблочкова, Мервинской и 7-м Мервинском проезде, а также на улице Братиславской от улицы Гагарина до улицы Островского. Сейчас также благоустраивают улицы Разина и Трудовую.

С 31 августа по 3 сентября на 2-м Дачном переулке заделали выбоины. Площадь ям превысила 500 квадратных метров.


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