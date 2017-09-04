В Рязани на четыре дня перекроют 4-ю Линию

Во вторник, 5 сентября, с 8 часов утра до полуночи пятницы, 8 сентября, в Рязани перекроют улицу 4-я Линия. Об этом
У дома №1 будут ремонтировать теплотрассу. Место проведения работ огородят предупреждающими дорожными знаками.
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Во вторник, 5 сентября, с 8 часов утра до полуночи пятницы, 8 сентября, в Рязани перекроют улицу 4-я Линия. Об этом
У дома №1 будут ремонтировать теплотрассу. Место проведения работ огородят предупреждающими дорожными знаками.
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