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15:54, 4 сентября 2017 694
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В Рязани на четыре дня перекроют 4-ю Линию

В Рязани на четыре дня перекроют 4-ю Линию

Во вторник, 5 сентября, с 8 часов утра до полуночи пятницы, 8 сентября, в Рязани перекроют улицу 4-я Линия. Об этом сообщил сайт администрации города.

У дома №1 будут ремонтировать теплотрассу. Место проведения работ огородят предупреждающими дорожными знаками.


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