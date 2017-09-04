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17:02, 4 сентября 2017 339
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В Кораблинском районе пьяный мужчина до смерти избил местного жителя 1

В Кораблинском районе пьяный мужчина до смерти избил местного жителя

В поселке Серебряный Кораблинского района пьяный мужчина до смерти избил местного жителя. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа. Пьяный кораблинец избил мужчину 1968 года рождения на улице. Пострадавшего доставили в больницу, но его не удалось спасти — он скончался от полученных травм.

По предварительным данным, злоумышленник приехал из Кораблина в поселок в гости к знакомым. Пострадавший — житель поселка, работал на местном сельхозпредприятии.

Подозреваемого задержали. Кораблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по данному факту. Ведется следствие.


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