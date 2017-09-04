В Кораблинском районе пьяный мужчина до смерти избил местного жителя

В поселке Серебряный Кораблинского района пьяный мужчина до смерти избил местного жителя. Об этом пишет ИД «
Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа. Пьяный кораблинец избил мужчину 1968 года рождения на улице. Пострадавшего доставили в больницу, но его не удалось спасти — он скончался от полученных травм.
По предварительным данным, злоумышленник приехал из Кораблина в поселок в гости к знакомым. Пострадавший — житель поселка, работал на местном сельхозпредприятии.
Подозреваемого задержали. Кораблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по данному факту. Ведется следствие.