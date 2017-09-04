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17:22, 4 сентября 2017 499
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Трехлетняя рязанка получила травму головы в массовой аварии под Воронежем

Трехлетняя рязанка получила травму головы в массовой аварии под Воронежем

Трехлетняя рязанка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и перелом ключицы в аварии под Воронежем. Об этом сообщает портал «МОЕ! Online».

Авария произошла в воскресенье, 3 августа. Около 15 часов в Бобровском районе на 631 км автодороги М-4 «Дон», 35-летний водитель грузовика, житель Краснодарского края, превысил скорость и столкнулся с двигавшимся впереди транспортом.

Всего столкнулся 31 автомобиль. Грузовик, а также еще несколько машин загорелись.

Рязанка находилась в автомобиле Renault в детском удерживающем устройстве. Трехлетнюю девочку перевели в областную детскую больницу № 2 в Воронеже.

Состояние ребенка оценивают как среднее. Также пострадала 55-летняя рязанка. Она получила сотрясение головного мозга, ей оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.

Фото с портала «МОЕ! Online»


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