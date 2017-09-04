«Транснефть» пожертвовала 127 миллионов на ремонт рязанской школы

В пятницу, 1 сентября, в селе Мосолово Рязанской области после реконструкции открылась средняя школа. В церемонии открытия участвовали: гендиректор АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрий Левин, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин, глава районной администрации Василий Фомин.
Финансирование благотворительного проекта велось за счет средств ПАО «Транснефть». Более 127 млн рублей было перечислено по договору благотворительного пожертвования между администрацией Шиловского муниципального района Рязанской области и дочерним обществом компании — АО «Транснефть — Верхняя Волга» на ремонт средней школы и приобретение оборудования.
На средства благотворительного пожертвования реконструировали здание школы: заменили кровлю, отремонтировали фасад, заменили инженерные коммуникации, окна, провели внутреннюю отделку помещений, благоустроили территории.
Выступая на церемонии открытия школы, Аркадий Фомин выразил благодарность в адрес ПАО «Транснефть», отметив, что это уже не первый социально значимый благотворительный проект, реализованный с участием компании на территории региона.
Справка
АО «Транснефть — Верхняя Волга» регулярно оказывает помощь местным бюджетным учреждениям. Так, в Ермишинском районе Рязанской области были отремонтированы детский сад и школа, расположенные недалеко от нефтеперекачивающей станции «Ермишь».
Реализация благотворительных проектов в регионах присутствия предприятия, поддержка сельских общеобразовательных учреждений рядом с нефтеперекачивающими станциям является одним их приоритетных направлений политики социальной ответственности АО «Транснефть — Верхняя Волга».
В 2012 — 2016 годах на денежные средства, выделенные ПАО «Транснефть», в пяти регионах РФ было отремонтировано девять общеобразовательных школ, два детских сада, построен новый детский сад. Кроме того, АО «Транснефть — Верхняя Волга» оказывает благотворительную помощь учреждениям культуры, социальной сферы для реализации программ и мероприятий в целях содействия развитию массового спорта, проектов детского и молодежного движения, охраны окружающей среды.