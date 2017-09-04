Рязанскому школьнику вручили поощрительную награду форума «ПроеКТОриЯ»

Рязанскому старшекласснику вручили поощрительную награду всероссийского форума «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщила
Ученика 11 профильного технологического класса Дмитрия Денисова отметили за особый интерес к освоению космоса. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 4 сентября.
В форуме приняли участие более 7,5 млн человек. В его рамках 1 сентября в режиме онлайн-трансляции состоялся всероссийский открытый урок, к которому присоединились ученики из разных регионов страны, в том числе школы №3 Рязани.
На главной площадке в Ярославле школьников приветствовал Владимир Путин. Рязанец во время общения с президентом рассказал о том, что выбрал проект по исследованию дальнего космоса, с чем и хочет связать свою дальнейшую профессию.
За особый интерес к освоению дальнего космоса рязанский старшеклассник Дмитрий Денисов получил в подарок от Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» экскурсию на профильное предприятие — рязанский филиал АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». Об этом ему сообщил директор департамента развития персонала «Роскосмоса» Евгений Степанов.
К участникам церемонии обратился полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов, который отметил, что «ПроеКТОриЯ» дает возможность молодым людям общаться и выбирать свою будущую профессию, размещать свои предложения для ведущих корпораций и научных центров страны. «У нас получился партнерский диалог, диалог на равных. Самое главное, нам удалось создать площадку, на которой мы можем все общаться в режиме онлайн», — сказал Александр Беглов.
Кроме того, он напомнил о предложении Путина о сочинениях, которые напишут участники форума на тему «Россия, устремленная в будущее». «Все работы будут рассмотрены, лучшие получат призы», — отметил Беглов.
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