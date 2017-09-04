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8:55, 4 сентября 2017 422
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Рязанский участковый не стал возбуждать дело после нападения собаки на ребенка

Рязанский участковый не стал возбуждать дело после нападения собаки на ребенка

Участковый Рязанского района отказал в возбуждении дела против рязанца, чья собака покусала соседского ребенка. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

По словам отца, животное набросилось на мальчика после команды «фас». Участковый провел проверку и отказал в возбуждении уголовного дела, не найдя состава преступления.

Прокуратура изучила материалы проверки и выяснила, что обстоятельства происшествия полностью не установлены. Зампрокурора области отменил постановление об отказе в возбуждении дела.

«Принятие дальнейшего решения по материалу проверки поставлено на контроль», — говорится в сообщении.


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