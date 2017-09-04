Рязанский агроуниверситет встретил своих первокурсников праздничным концертом. Фото

В пятницу, 1 сентября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел праздник «День знаний в РГАТУ».

В этот день почетными гостями университета стали директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России, доктор сельскохозяйственных наук, академик Россельхозакадемии Петр Чекмарев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, заместитель министра природопользования Игорь Тишин, советник главы администрации Рязани Ирина Полозова, настоятель храма Сретения Господня иерей Константин Иванов, а также члены Попечительского совета университета.

До начала мероприятия Петр Чекмарев и Борис Шемякин ознакомились с материально-технической базой вуза, научными разработками молодых ученых. В информационно-аналитическом центре «Рязанский лес» академик провел круглый стол «Роль вуза в подготовке кадров для АПК» со студентами, аспирантами и преподавателями университета.

В 11:00 в студенческом дворце культуры РГАТУ ректор университета Николай Бышов открыл «День знаний».

«Дорогие первокурсники! Сегодня перед вами открывается нелегкий, но увлекательный путь к знаниям и научным открытиям. По нему вы пройдете не одни, вас поддержат талантливые преподаватели и авторитетные ученые. Вам предстоит продолжить лучшие традиции альма-матер и заложить новые. Удачи вам, успехов, настойчивости в приобретении знаний, а главное, уверенности в завтрашнем дне», — сообщил он.

Также студенты вуза заложили аллею в честь 60-летия первого студенческого механизированного отряда

Петр Чекмарев зачитал правительственную телеграмму Министра сельского хозяйства России Александра Николаевича Ткачева, для студентов, преподавателей и сотрудников Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева.

«От имени министерства сельского хозяйства России и от себя лично рад поздравить вас с началом нового учебного года! Этот день, День знаний, мы всегда встречаем с теплотой и ожидаем перемен, новых впечатлений и радостных встреч. За вами — молодыми, активными и целеустремленными — будущее России, будущее АПК. В освоении профессии молодым аграриям неизменно помогает высокопрофессиональный коллектив преподавателей, чья неутомимая научно-педагогическая деятельность и преданность делу заслуживают глубокого уважения. Желаю всем вам успехов в учебе и работе, неиссякаемой энергии и удачи в покорении новых вершин!», — уточнил он.

Со своей стороны Петр Чекмарев пожелал реализации новых целей и начинаний, обилия идей и смелых планов, перспектив и возможностей, открывающихся перед ними.

С началом нового учебного года студентов также поздравили Борис Шемякин и иерей Константин Иванов.

Творческие коллективы студенческого дворца культуры подготовили к этому дню праздничный концерт. После чего студенты вместе с гостями и администрацией вуза заложили аллею в честь 60-летия первого студенческого механизированного отряда.