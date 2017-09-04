Рязанская область открыла выставку «Регионы России в Музее Победы». Фото

Николай Любимов первым из руководителей регионов провел урок патриотического воспитания для рязанских школьников в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Делегация из 120 рязанских школьников — юнармейцев и участников поисковых отрядов из города Рязани, Рыбновского и Рязанского районов посетила музей в понедельник, 4 сентября. Поездка была приурочена к 72-й годовщине Победы во Второй Мировой войне и проходит в рамках реализации проекта «Регионы России в Музее Победы».

Рязанская область первой представила там выставку «Солдаты Победы» из фондов ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник», созданную на основе фотоматериалов фронтовой газеты 50-й армии «Разгромим врага», редактором которой был рязанец, военный журналист Николай Бочаров.

Николай Любимов отметил, что открывать первыми в стране такой важный проект — «Регионы России в Музее Победы» для Рязанской области большая честь и ответственность.

Любимов отметил, что свыше 300 тысяч рязанцев в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт, 180 тысяч не вернулись, 70 тысяч за боевые подвиги были награждены орденами и медалями. 317 наших земляков стали Героями Советского Союза, из них 44 — посмертно. По словам главы региона, в музее находится несколько томов Книги Памяти Рязанской области, где увековечены имена рязанцев.

«Работа над Книгой продолжается, потому что велико число рязанцев, достойных вечной памяти. Это герои, погибшие в боях с фашистами, фронтовики, которые вернулись с полей сражений и восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство, люди, трудившиеся в тылу, отдавая все силы для победы», — сказал Николай Любимов.

На уроке врио рязанского губернатора рассказал школьникам о вкладе Рязанской области в Победу в Великой Отечественной войне. Любимов отметил Героя Советского Союза, летчицу Антонину Зубкову, которая участвовала в боях за освобождение Северного Кавказа, Ельни, Смоленска, Орла, Белоруссии и Прибалтики, Героя Советского Союза Екатерину Рябову, всю войну прослужившую в 46-м гвардейском Таманском Краснознаменном авиационном женском полку, носившем название «ночные ведьмы».

По словам главы региона, с Рязанской землей также связано и имя первого десантника Василия Маргелова., который участвовал в форсировании Днепра и освобождении Херсона, за что в марте 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

Николай Любимов отметил, что не только на фронте, но и в тылу рязанцев отличала энергия, настойчивость, стремление все сделать для победы. Всесоюзную известность приобрела женская тракторная бригада Рыбновской МТС во главе с легендарной Дарьей Гармаш, ставшей впоследствии Героем Социалистического труда.

Обращаясь к школьникам, Николай Любимов отметил, что они обязательно должны знать героические страницы истории родного края: «Мне бы хотелось, чтобы вы никогда не забывали подвиг рязанцев — фронтовиков и тружеников тыла. Сейчас, когда предпринимаются попытки исказить историю, принизить роль нашей страны в ​победе над фашизмом, очень важно защитить историческую справедливость, отстоять правду. В этом мы рассчитываем на вас. Встречайтесь с ветеранами — они живые свидетели и непосредственные участники Великой Отечественной войны. И именно они расскажут молодежи правду о том, как была завоевана Победа, — сказал глава региона. Помогайте им, учитесь у них святому отношению к Родине, ответственности за нее, бескорыстию и беззаветной преданности своему делу. Участвуйте в работе военно-патриотических объединений, волонтерских организаций, в памятных акциях. Это должно быть не для „галочки“, а по зову сердца».

Также было подписано соглашение региона с Музеем Победы.

«Мы подписали соглашение для того, чтобы как можно большее количество наших молодых людей могли приезжать в Музей Победы и пользоваться всеми его возможностями, — сказал глава региона. — Это стимулирует ребят к тому, чтобы быть более патриотично настроенными, любить свою Родину, помнить о той цене, которую заплатила наша страна за победу в Великой Отечественной войне и не повторять трагических ошибок истории».

Любимов также подчеркнул, что в регионе активно развивается юнармейское движение. «Мы пропагандируем развитие этого движения в регионе. Количество желающих вступить в ряды юнармейцев растет. Я думаю, что рязанцы будут достойными патриотами своей страны», — сказал Николай Любимов.

По словам директора Музея Победы Александра Школьника, в ближайшее время будет сформирована система взаимодействия Музея с учебными заведениями Рязанской области. «Мы разрабатываем специальные образовательные программы, чтобы рязанские школьники бывали здесь регулярно, — сказал Александр Школьник. — Кроме того, Музеем Победы развернута программа по организации филиалов в регионах. Мы договорились о том, что обязательно в Рязанской области откроем свое представительство, которое будет пользоваться всеми богатствами и инфраструктурой нашего музея, чтобы помочь в патриотическом воспитании молодежи».