Рязань впервые попала в десятку худших городов по отношению к соседям. Портал
Рязань заняла 93-е место, за год потеряв пять позиций. Ее средний балл не указан. Хуже рязанцев о соседях думают только жители Курска, Волгограда, Читы, Якутска, Подольска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска, результат которого составил семь баллов. Самым дружелюбным городом оказался Грозный (8,8), опередивший Махачкалу и Нальчик.
Среднее значение по стране составило 7,6 балла.
Участниками опроса были 2 034 рязанца.
В аналогичном прошлогоднем исследовании город был 88-м.