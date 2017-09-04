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16:06, 4 сентября 2017 400
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Рязанцы стали еще хуже относиться к соседям — исследование

Рязанцы стали еще хуже относиться к соседям — исследование

Рязань впервые попала в десятку худших городов по отношению к соседям. Портал Domofond.ru распространил тематическое исследование в понедельник, 4 сентября. Исследователи попросили больше 258 тысяч человек из ста крупнейших российских городов оценить верность высказывания «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по десятибалльной шкале.

Рязань заняла 93-е место, за год потеряв пять позиций. Ее средний балл не указан. Хуже рязанцев о соседях думают только жители Курска, Волгограда, Читы, Якутска, Подольска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска, результат которого составил семь баллов. Самым дружелюбным городом оказался Грозный (8,8), опередивший Махачкалу и Нальчик.

Среднее значение по стране составило 7,6 балла.

Участниками опроса были 2 034 рязанца.

В аналогичном прошлогоднем исследовании город был 88-м.


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