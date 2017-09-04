Рязанцы собрали четыре тонны мусора во время ретро-субботника

Рязанцы собрали четыре тонны мусора во время экологической акции «Зеленая Россия». Инициаторами субботника выступили студенты и преподаватели естфака Рязанского госуниверситета,
Уборку провели в лесопарке. Более 150 человек очистили около двух километров берега Оки от стрелки с реки Трубеж до первого разворотного круга.
В течение месяца в городе продолжатся субботники:
16 сентября — Березовая Роща (территория за домом №3 по улице Березовая); 23 сентября — 1-ый Борковской карьер (в районе ТЦ «Лента»); 30 сентября — зеленая зона на улице Советской Армии (участок от улицы Новоселов до улицы Зубковой).