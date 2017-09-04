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9:55, 4 сентября 2017 1 329
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Рязанцу дали два года тюрьмы за наезд на заснувшую на поляне девочку

Рязанцу дали два года тюрьмы за наезд на заснувшую на поляне девочку

Рязанцу дали два года тюрьмы за наезд на девочку в заброшенных яблоневых садах Александро-Невского района. Об этом сообщил сайт прокуратуры области.

Ночью 16 июля 2015 года мужчина выехал на машине Hyundai на пикник с тремя знакомыми. Одна из женщина взяла с собой малолетнюю дочь. Через некоторое время водитель уехал с места отдыха. Возвращаясь, он не заметил уснувшую на поляне девочку и наехал на нее. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Осужденный не признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы и на два года лишили права водить машину.


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