Рязанцу дали два года тюрьмы за наезд на заснувшую на поляне девочку

Рязанцу дали два года тюрьмы за наезд на девочку в заброшенных яблоневых садах Александро-Невского района. Об этом
Ночью 16 июля 2015 года мужчина выехал на машине Hyundai на пикник с тремя знакомыми. Одна из женщина взяла с собой малолетнюю дочь. Через некоторое время водитель уехал с места отдыха. Возвращаясь, он не заметил уснувшую на поляне девочку и наехал на нее. Пострадавшая получила тяжелые травмы.
Осужденный не признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы и на два года лишили права водить машину.