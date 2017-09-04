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19:11, 4 сентября 2017 189
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Рязанцев пригласили сделать прививки от гриппа

Рязанцев пригласили сделать прививки от гриппа

В Рязани началась кампания по иммунизации против гриппа взрослого населения. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Отмечается, что прививки являются наиболее эффективной мерой борьбы с гриппом. Всех горожан призвали пройти вакцинацию в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства.

В целях профилактики рязанцам рекомендовали:

  • как можно чаще мыть руки водой с мылом или протирать их специальным дезинфицирующим средством для рук;
  • стараться избегать мест массового скопления людей. Стоит уменьшить количество походов в торговые центры и другие учреждения;
  • чаще проводить влажную уборку и проветривание помещений;
  • вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность);
  • в целях повышения устойчивости организма к респираторным вирусам, в том числе к вирусам гриппа, использовать (по рекомендации врача) различные препараты и средства, повышающие иммунитет;
  • с целью профилактики показаны частые полоскания рта и носа.

При первых признаках простуды:

  • необходимо оставаться дома: снизить нагрузку на организм сразу же после появления первых признаков и в течение всего заболевания: перенесение болезни на ногах может привести к осложнениям;
  • вызвать врача: только специалист может правильно поставить диагноз и назначить лечение;
  • не заниматься самолечением, не принимать противовирусные препараты без рекомендации врача;
  • при уходе за больным использовать в качестве средства индивидуальной защиты маску или ватно-марлевую повязку.

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