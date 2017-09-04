Рязанцев пригласили сделать прививки от гриппа

В Рязани началась кампания по иммунизации против гриппа взрослого населения. Об этом сообщается на
Отмечается, что прививки являются наиболее эффективной мерой борьбы с гриппом. Всех горожан призвали пройти вакцинацию в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства.
В целях профилактики рязанцам рекомендовали:
- как можно чаще мыть руки водой с мылом или протирать их специальным дезинфицирующим средством для рук;
- стараться избегать мест массового скопления людей. Стоит уменьшить количество походов в торговые центры и другие учреждения;
- чаще проводить влажную уборку и проветривание помещений;
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность);
- в целях повышения устойчивости организма к респираторным вирусам, в том числе к вирусам гриппа, использовать (по рекомендации врача) различные препараты и средства, повышающие иммунитет;
- с целью профилактики показаны частые полоскания рта и носа.
При первых признаках простуды:
- необходимо оставаться дома: снизить нагрузку на организм сразу же после появления первых признаков и в течение всего заболевания: перенесение болезни на ногах может привести к осложнениям;
- вызвать врача: только специалист может правильно поставить диагноз и назначить лечение;
- не заниматься самолечением, не принимать противовирусные препараты без рекомендации врача;
- при уходе за больным использовать в качестве средства индивидуальной защиты маску или ватно-марлевую повязку.