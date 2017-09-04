Рязанцам представили обновленный формат «Молодежной среды»

В понедельник, 4 сентября, в зале бывшего клуба «Дом Культуры» состоялась презентация обновленного формата газеты «Молодежная среда». Мероприятие посетила активная молодежь, в том числе журналисты и редакторы студенческих СМИ.
«Идея обновления газеты посетила нас еще в октябре прошлого года, — поделился Павел Симаков, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта. — Порядка четырех или пяти месяцев ушло на разработку нового фирменного стиля издания. Мы понимаем, что нужно расширять целевую аудиторию, общаться не только с активистами, но со всей молодежью в целом. Каждый из вас может стать частью этой среды».
Главный редактор Нина Лисина рассказала гостям о первом обновленном номере газеты, посвященном искусству стрит-арта. Она также отметила, что раньше на первой полосе традиционно помещалась фотография, но теперь обложку будут рисовать художники из художественного училища или института культуры.
На презентации присутствовал и главный герой номера — молодой художник Александр Демкин — автор граффити на улице Радищева, посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В рамках встречи Александр провел мастер-класс. Каждый мог попробовать создать уличный рисунок, используя баллончики с краской и большой черный холст.
«Молодежная среда» существует уже 19 лет, с 1998 года. Многие рязанские журналисты, которые когда-то сотрудничали с газетой, стали известными как на региональном уровне, так и в федеральных СМИ.
Найти свежий номер издания теперь можно в вузах и колледжах, книжных магазинах и популярных среди молодежи местах. «Молодежная среда» будет выходить раз в две недели.