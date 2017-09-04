Прио-Внешторгбанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Теперь получить кредит на покупку готовой или строящейся квартиры можно по ставке от 9,6% годовых. Об этом сообщает
Согласно условиям кредитной программы, первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья и может быть оплачен частично или полностью средствами материнского капитала. При этом существует прямая взаимосвязь: чем больше сумма первоначального взноса, тем меньше будет ставка для заемщика. Кредит оформляется на срок до 20 лет.
Заемщику не нужно страховать свою жизнь и трудоспособность. Для осуществления платежей выстраивается удобный график, а также у клиента всегда остается возможность погасить кредит досрочно без штрафов и санкций.
Для тех, кто планирует ремонт в квартире, покупку машиноместа или кладовки, есть приятный бонус — «Ипотечный ПриоБонус». Это специальная кредитная программа, позволяющая взять денежные средства по сниженной ставке в том случае, если у вас уже есть ипотечный кредит. Заемщик может получить до 3 млн. рублей и не откладывать важные приобретения в долгий ящик.
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