Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:44, 4 сентября 2017 125

Прио-Внешторгбанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Прио-Внешторгбанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Теперь получить кредит на покупку готовой или строящейся квартиры можно по ставке от 9,6% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно условиям кредитной программы, первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья и может быть оплачен частично или полностью средствами материнского капитала. При этом существует прямая взаимосвязь: чем больше сумма первоначального взноса, тем меньше будет ставка для заемщика. Кредит оформляется на срок до 20 лет.

Заемщику не нужно страховать свою жизнь и трудоспособность. Для осуществления платежей выстраивается удобный график, а также у клиента всегда остается возможность погасить кредит досрочно без штрафов и санкций.

Для тех, кто планирует ремонт в квартире, покупку машиноместа или кладовки, есть приятный бонус — «Ипотечный ПриоБонус». Это специальная кредитная программа, позволяющая взять денежные средства по сниженной ставке в том случае, если у вас уже есть ипотечный кредит. Заемщик может получить до 3 млн. рублей и не откладывать важные приобретения в долгий ящик.

Подробнее об условиях ипотеки на сайте банка и по телефону: +7 (4912) 200-003.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
10:44, 4 сентября 2017
Прио-Внешторгбанк объявил о снижении ставок по ипотеке
9:15, 4 сентября 2017
ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка
19:40, 2 сентября 2017
Рязанское село переплатило за дорогу — аудиторы
16:45, 31 августа 2017
Рязанские Торговые ряды продали за 80 миллионов и обещание реставрации 2
10:16, 31 августа 2017
Банк ТКБ улучшил условия по программе рефинансирования ипотеки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 99 938
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 69 995
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 250
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 25 970
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 7
21:35, 29 августа 2017 22 181
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум