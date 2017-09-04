Первого сентября в Рязанской области изъяли 400 литров алкоголя. Видео

Первого сентября полиция пресекла незаконную продажу алкоголя в магазинах и торговых палатках в Рязани и области. Об этом сообщила
Всего во время рейдов изъяли 400 литров спиртного. В Рязани нарушения обнаружили в торговых палатках на улицах Маяковского, Матросова, Новоселов, Советской Армии, Керамзавода и на Касимовском шоссе.
Запрет на продажу алкоголя нарушали также в магазинах на улицах Станкозаводская и Интернациональная.
В магазине на Весенней улице незаконно продавали пиво. Там полицейские изъяли 20 литров спиртного.
В области сотрудники полиции пресекли нарушения в магазинах в Ряжске и в селе Новый Киструс Спасского района. В Сасове полицейские в двух магазинах обнаружили четыре правонарушения.
На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.