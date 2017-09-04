Пьяный рязанец сбил пешехода на обочине и получил срок

Рязанца осудили за наезд на пешехода на обочине. Об этом сообщила
В сентябре 2016 года житель Касимова без «прав» в нетрезвом состоянии на автомобиле Lada Priora двигался по дороге на село Самылово Касимовского района.
Водитель не учел неблагоприятные погодные условия — дождь и мокрое покрытие дороги, а также движение по правой обочине пешехода и наличие поворота в левую сторону. Рязанец выехал на правую обочину и сбил женщину, которая двигалась в попутном направлении. Пешеход получила серьезные травмы.
В суде рязанец признал полностью свою вину. Ему назначили лишение свободы в колонии-поселении на один год с лишением права управлять автомобилем на два года, десять месяцев.
Иск потерпевшей о взыскании материального ущерба и денежной компенсации морального вреда удовлетворен частично.