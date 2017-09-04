Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:42, 4 сентября 2017 176
 0    0

Пьяный рязанец сбил пешехода на обочине и получил срок

Пьяный рязанец сбил пешехода на обочине и получил срок

Рязанца осудили за наезд на пешехода на обочине. Об этом сообщила пресс-служба Касимовского районного суда.

В сентябре 2016 года житель Касимова без «прав» в нетрезвом состоянии на автомобиле Lada Priora двигался по дороге на село Самылово Касимовского района.

Водитель не учел неблагоприятные погодные условия — дождь и мокрое покрытие дороги, а также движение по правой обочине пешехода и наличие поворота в левую сторону. Рязанец выехал на правую обочину и сбил женщину, которая двигалась в попутном направлении. Пешеход получила серьезные травмы.

В суде рязанец признал полностью свою вину. Ему назначили лишение свободы в колонии-поселении на один год с лишением права управлять автомобилем на два года, десять месяцев.

Иск потерпевшей о взыскании материального ущерба и денежной компенсации морального вреда удовлетворен частично.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:42, 4 сентября 2017
Пьяный рязанец сбил пешехода на обочине и получил срок
12:57, 4 сентября 2017
«Невкусно!» Рязанский блогер вновь снял на видео поедание мухоморов
12:49, 4 сентября 2017
Оксана Федорова побывала на Дне рождения рязанского поселка. Фото
12:32, 4 сентября 2017
15 ряжских подростков летом работали по трудовым договорам с нарушениями
12:17, 4 сентября 2017
Жительница Пронского района вырастила 15 маков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Специалисты «Элекса» расскажут, какой гаджет подойдет вашему ребенку и на что нужно обращать внимание при его покупке.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 103 645
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 70 118
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 299
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 26 599
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 7
21:35, 29 августа 2017 22 275
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум