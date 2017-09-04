Оксана Федорова побывала на Дне рождения рязанского поселка. Фото

Бывшая Мисс Вселенная Оксана Федорова побывала на Дне рождения поселка Ключ в Рязанском районе. Об этом пишет ИД «
Праздник в честь пятилетия поселка прошел в субботу, 2 сентября. Как пишет издание, в коттеджном городке живут 18 семей, всего почти 100 человек.
Федорова стала ведущей мероприятия, которое посетил также врио губернатора Николай Любимов вместе с супругой Оксаной.
По словам известной модели и ведущей, она впервые в жизни увидела «такую большую, дружную, счастливую, по-настоящему солнечную семью». Глава Полянского сельского поселения Жанна Тошнова подарила Федоровой баночку меда.
Фото ИД «