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12:49, 4 сентября 2017 2 003
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Оксана Федорова побывала на Дне рождения рязанского поселка. Фото

Оксана Федорова побывала на Дне рождения рязанского поселка. Фото

Бывшая Мисс Вселенная Оксана Федорова побывала на Дне рождения поселка Ключ в Рязанском районе. Об этом пишет ИД «Пресса».

Праздник в честь пятилетия поселка прошел в субботу, 2 сентября. Как пишет издание, в коттеджном городке живут 18 семей, всего почти 100 человек.

Федорова стала ведущей мероприятия, которое посетил также врио губернатора Николай Любимов вместе с супругой Оксаной.

По словам известной модели и ведущей, она впервые в жизни увидела «такую большую, дружную, счастливую, по-настоящему солнечную семью». Глава Полянского сельского поселения Жанна Тошнова подарила Федоровой баночку меда.

Фото ИД «Пресса»


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