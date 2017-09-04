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17:43, 4 сентября 2017 397
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На рязанские дороги выделили еще 200 миллионов рублей

На рязанские дороги выделили еще 200 миллионов рублей

На рязанские дороги выделили еще 200 миллионов рублей. Поправку в бюджет на 2017 год утвердила облдума в понедельник, 4 сентября.

Деньги на местные дороги выделили за счет прогнозируемого поступления средств.

Кроме того 174,5 миллиона из федерального бюджета были направлены на строительство ФОКа в Кораблине (106,5), реконструкцию спального комплекса «Михайловской школы-интерната» (14,9), единовременные выплаты медработникам (13,2), на переселение соотечественников, проживающих за рубежом (2,7), развитие АПК (24,3), на оборудование медицинских кабинетов в школах-интернатах (9,3). За счет перераспределения ассигнований внесены изменения в отдельные позиции расходной части бюджета.

Более чем на 160,5 миллионов рублей возросло финансирование госпрограммы «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015—2020 годах». Из них 150 миллионов пойдут на строительство БСМП в Рязани.

Также за счет перераспределения финансирования внутри программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы» предусматриваются средства на премирование муниципалитетов-победителей областного конкурса на звание «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области».


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