«Медведь-регулировщик» напомнил рязанским школьникам о правилах безопасности на дорогах

Рязанские полицейские совместно с волонтерами провели в пятницу, 1 сентября, акцию «Безопасная дорога знаний». Об этом сообщил
Инспекторы и волонтеры подготовили задания по безопасности дорожного движения как для школьников, так и для их родителей. «Определить безопасную скорость движения, вспомнить о тормозном и остановочном пути автомобиля могли все желающие на магнитном стенде „Сложности перехода“. Определить на сколько каждый школьник „умный пешеход“, можно было на другой площадке», — говорится в сообщении.
Выполнить небольшой тест и узнать, насколько хорошо знает ПДД, мог любой желающий. при этом все активные горожане в подарок от сотрудников полиции могли получить подарки — световозвращатели, школьные линейки, рюкзаки для сменной обуви со световозвращающей поверхностью, памятки.
Кроме того, юные рязанцы могли сфотографироваться с «медведем-регулировщиком».