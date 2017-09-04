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17:32, 4 сентября 2017 370
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«Медведь-регулировщик» напомнил рязанским школьникам о правилах безопасности на дорогах

«Медведь-регулировщик» напомнил рязанским школьникам о правилах безопасности на дорогах

Рязанские полицейские совместно с волонтерами провели в пятницу, 1 сентября, акцию «Безопасная дорога знаний». Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Инспекторы и волонтеры подготовили задания по безопасности дорожного движения как для школьников, так и для их родителей. «Определить безопасную скорость движения, вспомнить о тормозном и остановочном пути автомобиля могли все желающие на магнитном стенде „Сложности перехода“. Определить на сколько каждый школьник „умный пешеход“, можно было на другой площадке», — говорится в сообщении.

Выполнить небольшой тест и узнать, насколько хорошо знает ПДД, мог любой желающий. при этом все активные горожане в подарок от сотрудников полиции могли получить подарки — световозвращатели, школьные линейки, рюкзаки для сменной обуви со световозвращающей поверхностью, памятки.

Кроме того, юные рязанцы могли сфотографироваться с «медведем-регулировщиком».


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