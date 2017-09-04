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12:03, 4 сентября 2017 178
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Касимовские бабушки помогли поймать вора 1

Касимовские бабушки помогли поймать вора

Касимовские бабушки помогли раскрыть кражу велосипеда. Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской области.

Пенсионерки рассказали полицейским о мужчине, который выходил из подъезда с похищенным велосипедом, и помогли установить его личность. Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника — 24-летнего местного жителя.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

«Бабушки — внимательные и наблюдательные люди, они все замечают и несут свою „вахту“ почти весь день. Эти люди — кладезь мудрости и подробной информации о жизни района. Конечно, наблюдательные пенсионерки нередко оказывают огромную помощь в раскрытии квартирных краж и других хищений», — отмечают полицейские.


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